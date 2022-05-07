İngiltere'de Müslümanlar, Ramazan Bayramını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de Müslümanlar, Ramazan Bayramını Kutladı

07.05.2022 19:09

- İngiltere'de Müslümanlar, Ramazan Bayramını Kutladı İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı etkinlikleri için Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi.

- İngiltere'de Müslümanlar, Ramazan Bayramını Kutladı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı etkinlikleri için Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Trafagalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Başkentte yaşayan yüzlerce Müslüman düzenlenen etkinliğe katılırken, etkinlik Londra halkı tarafından da büyük ilgi gördü. Öğle saatlerinde başlayan organizasyon da çocukların yüzleri boyanırken, çocuk korosu eşliğinde de şarkılar söylendi.

Etkinliğe katılan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan 2 yılın ardından yüz yüze bir etkinlikte buluşulduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada olmak gerçekten güzel. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca Covid-19 salgını sebebiyle gerçekleştiremediğimiz böyle önemli bir etkinlik için binlerce kişi bugün burada toplandı. Müslüman olsun ya da olmasın herkes burada kutlamalara katılıyor. Birlikte yaşamak bizi daha da güçlü kılıyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Müslümanlar, Ramazan Bayramını Kutladı
İngiltere'de Müslümanlar, Ramazan Bayramını Kutladı
İngiltere'de Müslümanlar, Ramazan Bayramını Kutladı
İngiltere'de Müslümanlar, Ramazan Bayramını Kutladı

YORUMLAR
500
Londra'daki ünlü Trafalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı kutlandı Londra'daki ünlü Trafalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı kutlandı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor (2) İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor (2)

Trafalgar Meydanı, Ramazan Bayramı, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Müslümanlar, Ramazan Bayramını Kutladı - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Galatasaray, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir karşısında! Canlı anlatım
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
18:25 Fenerbahçe taraftarından, Trabzonspor'a pankartlı gönderme: Herkes haddini bilecek
18:24 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides iddia etti: ABD silah ambargosunun kaldıracak
18:22 Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı!
18:22 Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti!
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 19:17:36. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de Müslümanlar, Ramazan Bayramını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement