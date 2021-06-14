İngiltere'de Müslümanların, politikaları sağa kayan İşçi Partisine desteği azaldı - Son Dakika

İngiltere'de Müslümanların, İşçi Partisine desteğinin azaldığı ortaya çıkarken, partinin lideri Keir Starmer, Müslüman seçmenleri hafife almaması konusunda uyarıldı.

Survation adlı araştırma şirketi tarafından Labour Muslim Network için yapılan ankete göre, Müslümanların yüzde 72'si kendilerini İşçi Partisi ile özdeşleştirdiklerini söyledi.

Ancak Jeremy Corbyn'in liderliğinin ardından iç ve dış politikada sağa kayma ve Starmer'ın partideki İslamofobi ile mücadele etme konusundaki isteksizliği nedeniyle İşçi Partisine verilen destek düştü.

Ankete katılanların yüzde 37'si, İşçi Partisi hakkındaki görüşlerinin son 12 ayda olumsuz yönde değiştiğini belirtti.

???????Starmer'ın liderliğiyle ilgili olarak da İngiliz Müslümanların yüzde 22'si olumlu, yüzde 29'u olumsuz yönde görüş beyan etti.

İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, Guardian gazetesinde yer alan açıklamasında, "Bu anket, Müslümanların desteğinin hafife alınamayacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Partinin, Müslümanların önemsediği konular olan eşitsizlikle mücadele, kamu hizmetlerine yatırım, ırkçılığın yanı sıra Filistin ve Keşmir gibi yerlerde adaleti savunmada net olduğunu göstermesi gerektiğini kaydeden Sultana, "Bu hem yapılması gereken doğru şey hem de bu anketin gösterdiği gibi seçimler açısından bir gereklilik." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni liderin politikaları eleştiriliyor

Partinin eski lideri Corbyn, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Yahudi karşıtlığıyla suçlanıp parti üyeliği askıya alınmıştı.

Nisan 2020'de partinin başına gelen "Sir" ünvanlı Starmer ise Filistin konusunda daha farklı tutum takınmış, hatta bir Yahudi örgütünün müdahalesinin ardından halka açık iftar etkinliğine katılmaktan vazgeçmişti.

Geçen sene kasım ayında yapılan bir ankette, İşçi Partisinin Müslüman destekçilerinin üçte birinden fazlası parti içinde doğrudan İslamofobi'ye maruz kaldığını, yarısından fazlası da İslamofobi ile mücadelede yeni yönetime güvenmediğini belirtmişti.

Müslüman üyeler ve destekçilerin yüzde 59'unun "parti yönetimi tarafından yeteri kadar iyi temsil edildiğini" düşünmediğini dile getirdiği ankette, katılımcıların yüzde 55'i "İslamofobi ile etkili bir şekilde mücadele etmede İşçi Partisi yönetimine güvenmediğini" söylemişti.