İngiltere'de mutasyon kuyruğu! - Son Dakika

İngiltere'de mutasyon kuyruğu!
22.12.2020 17:44
İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülen koronavirüsün mutasyon nedeniyle ülkeyle ulaşım durdurdu.
– İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülen koronavirüsün mutasyon nedeniyle ülkeyle ulaşım durdurdu. Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluştu.
İngiliz yetkililerin koronavirüsün daha çabuk bulaşan bir mutasyonunun hızla yayıldığını açıklamasının ardından Avrupa alarma geçti. Birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurdu. Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluştu. İngiltere'nin lojistik açıdan en yoğun merkezi Kent'in Dover Limanı'nı çevresinde tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
AB KOMİSYONU'NDAN SEYAHAT UYARISI
Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere'de koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün tespiti üzerine bu ülkeye ulaşım kısıtlamaları getiren üyelerine mecburi seyahatler ve taşımacılık için kısıtlamaları kaldırmalarını tavsiye etti.
- İngiltere
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