İngiltere'de muz posası kargosunda 100 milyon sterlin değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İngiltere'nin Essex kentindeki Tilbury Limanı'nda muz posası kargosunda gizlenmiş,100 milyon sterlin değerinde bir tonluk kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

İngiltere'nin Essex kentindeki Tilbury Limanı'nda muz posası kargosunda gizlenen 100 milyon sterlin değerinde bir tonluk kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi. İngiltere İçişleri Bakanlığı, düzenli teftiş sırasında konteynır içinde bulunan muz posası kargosuna gizlenen, değeri tahmini olarak 100 milyon pound olan 1 bir ton uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. İçişleri Bakanı Priti Patel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucular suçu besler ve hayatları yok eder. A Sınıfı uyuşturucular, vatandaşlarımıza ve topluluklarımıza hayal edilemeyecek zararlar verir, hayatları paramparça eder ve müstehcen şiddet, düzensizlik ve suç düzeylerini artırır. Operasyonun son iki ayın en büyüğü olduğunu da söylemeliyiz" dedi.