İngiltere'de Myanmar uzmanı Zarni, askeri darbenin, ülkede ulusal bilincin değişmesini tetiklediğini söyledi Açıklaması - Son Dakika

İngiltere'de Myanmar uzmanı Zarni, askeri darbenin, ülkede ulusal bilincin değişmesini tetiklediğini söyledi Açıklaması

21.03.2021 13:51
İngiltere'de Myanmar uzmanı Zarni, askeri darbenin, ülkede ulusal bilincin değişmesini tetiklediğini söyledi Açıklaması, System.String[]

İngiltere'de yaşayan ve Myanmar konusunda uzman akademisyen Maung Zarni, Myanmar'daki askeri darbenin, (Arakanlı Müslümanlarla ilgili ulusal bilincin değişmesini tetiklediğini belirterek, "Yıllardır zulüm gören Arakanlı Müslümanlar, bugünlerde Yangon'da kendini güvende hissediyor.

İngiltere'de yaşayan ve Myanmar konusunda uzman akademisyen Maung Zarni, Myanmar'daki askeri darbenin, (Arakanlı Müslümanlarla ilgili ulusal bilincin değişmesini tetiklediğini belirterek, "Yıllardır zulüm gören Arakanlı Müslümanlar, bugünlerde Yangon'da kendini güvende hissediyor." dedi.

Zarni, AA'ya verdiği özel röportajda, Myanmar'da ordunun iktidarı ele geçirdiği 1 Şubat'tan bu yana çok sayıda kişinin sosyal medya üzerinden Arakanlı Müslümanlardan özür dilediğini kaydetti.

Akademisyen, "Yangon sokaklarındaki protestocuların büyük bir çoğunluğu, Arakanlı Müslümanlardan özür diliyor ve ordunun kendilerine yalan söylediğini belirtiyor." ifadesini kullandı.

"Myanmar'daki askeri darbe, ulusal bilincin değişmesini tetikliyor." diyen Zarni, "Yıllardır zulüm gören Arakanlı Müslümanlar, bugünlerde Yangon'da kendini güvende hissediyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca askeri darbeyi protesto edenlerin bir kısmının Arakanlı olduklarına dair işaretlerin de görüldüğünü söyleyen Zarni, iki ay önce bunun düşünülemez olduğunu, bu durumun Arakanlı Müslümanların kendi ülkelerine dönmenin yolunu da açtığını kaydetti.

Myanmar'ın darbe karşıtı protestolar sırasında tam bir dönüşüme tanık olduğunu çünkü sivil toplumun askeri cuntayı ülke için varoluşsal bir tehdit olarak gördüğünü dile getiren Zarni, Myanmar ordusunun resmi adı olan "Tatmadaw"ın cinayet, şiddet, kamu ve özel mülklerin yok edilmesinden sorumlu olduğunu vurguladı.

Zarni, ordu ile ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii arasındaki ilişkilerdeki tökezlemenin, Aung San Suu Çii hükümetinin ordunun güvenlik dışı alanlar üzerindeki kontrolünü azaltmaya başlaması ve milyarlarca dolar değerinde ortak girişim projelerini gözden geçirmesi nedeniyle başladığının altını çizdi.

Askeri darbeye karşı devam eden hareketin, darbe karşıtı milletvekillerince sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPE) siyasi talimatlarını dikkate aldığını aktaran Zarni, darbeye karşı protestoların son derece barışçıl olduğuna ve tüm yıkımın ordu tarafından yapıldığına dikkati çekti.

Zarni, halkın artık silahlı kuvvetleri "sahip oldukları silahları kullanarak demokratik söylemi yok etmeye çalışan teröristler" olarak gördüğünü söyledi.

"Myanmar'daki darbe tek bir faktörle açıklanamaz"

Myanmar'daki darbenin tek bir faktörle açıklanamayacağına işaret eden Zarni, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1990'dan bu yana geçen 30 yılda ordu, üç genel seçim yaptı. 2010'da (Myanmar'da askeri darbeyle devrilen iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği) NLD ve Aung San Suu Çii'nin boykot ettiği bir seçim dışında, her seçimde NLD ve Aung San Suu Çii orduyu yendi. Kasım 2020'deki son seçimde ise bu, sadece ordunun yenilgisi değil, ordunun desteklediği Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisine (USDP) karşı yıkıcı bir zafer oldu."

Ordunun, siyasi vekillerini ve eski generallerini kullanarak bu seçimlere her zaman itiraz ettiğini belirten Zarni, ordunun, Aung San Suu Çii'nin orada olduğu sürece NLD'yi yenemeyecekleri bir rakip olduğuna karar verdiğini ifade etti.

Aung San Suu Çii'nin önemli bir idari kuruluş olan Genel İdare Dairesinin (GAD) kontrolünü İçişleri Bakanlığından aldığını dile getiren Zarni, daha sonra hükümetin bazı baskıcı yasaları ele almaya ve ordunun muhalefeti nedeniyle duran yasal reformlarla ilgili çalışmaya başladığını söyledi.

Zarni, "Bir diğer husus ise hükümetin, Maliye ve Planlama Bakanlığını kontrol etmesi, ordunun artık bütçelerini onlara sunmak zorunda kalmasıydı. Bu, yarım yüzyıldan fazla bir süredir bu tür bütçe denetiminden kaçınmaya çalışan ordu üzerinde büyük bir baskı oluşturdu." diye konuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 90 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

England, Myanmar, Darbe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Myanmar uzmanı Zarni, askeri darbenin, ülkede ulusal bilincin değişmesini tetiklediğini söyledi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'de derbi öncesi sürpriz karar! Hafta boyunca tesislere hiç gitmedi Yol kenarında kafası bedeninden ayrılmış cansız beden bulundu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Son Dakika: TBMM'de gözaltına alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak Savcılık Gergerlioğlu'nun gözaltı gerekçesini açıkladı! HDP'den videolu yanıt gecikmedi Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı
Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi         
14:45
Sunucu, canlı yayında çıplak bir kadının saldırısına uğradı Sunucu, canlı yayında çıplak bir kadının saldırısına uğradı         
14:39
Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor         
13:43
"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler         
13:30
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi         
11:08
Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı         
09:19
Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı         
00:09
Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
21:11
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 14:55:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de Myanmar uzmanı Zarni, askeri darbenin, ülkede ulusal bilincin değişmesini tetiklediğini söyledi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei