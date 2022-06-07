Yahudi karşıtı ve beyazların üstünlüğünü savunan grup, İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un Haziran 2016'da Thomas Mair tarafından öldürülmesini de kutlamıştı.

Nisan 2021'de de bu aşırı sağcı örgütün üyesi olduğu gerekçesiyle 22 yaşındaki polis memuru Benjamin Hannam, 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İngiltere'de Neonazi terör örgütü kurucusuna 8,5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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