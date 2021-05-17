İngiltere'de normalleşmede yeni aşamaya geçildi - Son Dakika

- İngiltere'de normalleşmede yeni aşamaya geçildi

LONDRA - İngiltere'de normalleşme sürecinde yeni aşamaya geçilmesiyle, kafelerde iç mekanda en fazla 30 kişi oturabilecek.

İngiltere, normalleşme sürecine hızla devam ederken bugün yeni aşamaya geçildi. İngiltere hükümetinin açıkladığı normalleşme süreciyle birlikte restoran, kafe, otel, sinema ve tiyatro salonları müşteri kabul etmeye başladı. Normalleşmenin yeni aşamasında açık alanlarda oturulmasına izin verilen kafeler artık iç mekanlarda da müşterilerini ağırlayabilecek. Kafelerin iç alanlarında en fazla 30 müşteri bulunabilecek. Sinema, müze, çocuk oyun alanları ve oteller de kapılarını aylar sonra açıyor. Toplu spor aktiviteleri ve spor egzersizleri için iç mekanlar kullanılabilecek. Sauna ve buhar odaları müşteri kabul edebilecek. Düğünler, resepsiyonlar ve diğer benzeri etkinliklerde 30 kişiyle sınırlı olmak üzere organize edilebilecek. Yurt dışı tatillerine izin verilecek.

Öte yandan İngiltere'de başlayan normalleşme sürecinde İskoçya ve Galler de dahil edilirken, İskoçya'nın Glasgow kenti ise artan vakalar nedeniyle normalleşmeden muaf tutuldu.