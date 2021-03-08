İngiltere'de okullar açıldı: Test ve maske var, sınav yok - Son Dakika
BBC

İngiltere'de okullar açıldı: Test ve maske var, sınav yok

08.03.2021 16:02
İngiltere'de okullar açıldı: Test ve maske var, sınav yok, System.String[]

Hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle ilan ettiği son iki aylık sıkı kapatma önlemlerinden çıkışın ilk adımı olarak bugün ilk ve orta seviyeli okullar yeniden öğretime açıldı.

İngiltere'de ilk ve orta öğretim çağındaki milyonlarca çocuk, iki ay aradan sonra bugün okullara geri döndü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan ilkokullar bugün bütün öğrencilere açılırken, ortaokulların çoğu aşamalı olarak hafta içinde başlıyor.

Ortaokula giden öğrencilere önce koronavirüs testi yapılıyor. Kendilerinden sınıflarda maske takmaları istenecek.

Başbakan Boris Johnson "Okulların açılması normalliğe dönüş için önemli bir ilk adım" dedi.

Okulların açılması, İngiltere hükümetinin iki aydır uyguladığı sıkı kapanma önlemlerinden çıkış planının birinci adımını oluşturuyor.

Bu plan kapsamında vakaların ve ölümlerin azalmaya devam etmesi, aşılamanın istendiği boyutlarda sürdürülmesi ve sağlık hizmetlerinin rahatlatılması koşuluyla önlemlerin adım adım 21 Haziran'a kadar birkaç aşamada gevşetilmesi öngörülüyor.

Okul saatleri uzatılabilir, tatil süresi azaltılabilir

İngiltere'de, koronavirüs salgınının başladığı Mart 2020'den bu yana çocuklar dördüncü kez okula dönüyor. Bir çok kez kesintiye uğrayan öğretim sürecinde, eksik kalan derslerin nasıl telafi edileceği, çocukların sağlığının nasıl korunacağı ve sınav sisteminin yerine ne konulacağı gibi sorular henüz yanıt bulmadı.

Hükümet eğitim açığının telafisi için okul saatlerinin uzatılması, tatil döneminin kısaltılması gibi önlemleri değerlendiriyor.

Ortaokullarda düzenli Covid testi uygulaması ise başladı. Öğrenciler önce okulda üç kez testten geçirilecek sonra, her hafta evlerinde iki kez test olma sistemine geçilecek.

Yapılan bir araştırma ortaokulların yüzde 76'sının aşamalı bir geri dönüş planladığını ortaya koydu. Bir çok okul farklı sınıfların ayrı günlerde okula başlamasını böylece testlerin tamamlanması için zaman yaratılmasını planlıyor.

Sonuçta okullar tamamen açılacak ama ilk hafta ortaokullar eğitimden çok Covid testlerine odaklanacak.

Ama burun ve boğazdan sürüntüler üzerinde yapılan testler gönüllü olacak ve okul yöneticileri en büyük zorluğun velilerden test için izin almak olduğunu söylüyorlar.

Okulların salgının başından bu yana defalarca kapatılması öğrencilerin bir üst eğitime devamını sağlayan merkezi sınav sistemlerinin, mesleki sınavların da iptaline yol açtı.





Veliler destekliyor

İngiltere'de 6 bin ebeveynin katıldığı bir çalışma her 10 veliden 9'unun, zorunlu olmasaydı bile çocuklarını okula göndereceklerini söylediklerini ortaya koydu.

Ama velilerin üçte ikisi, çocuklarının bu sürecte eğitim bakımından geride kaldıklarından endişe ediyor.

Öğretmenler sendikaları tarafından yapılan ortak çağrıda okullarda sağlık önlemlerinin esnek tutulması (öğretmenlerin inisiyatifi olması) ve Nisan ayındaki Paskalya tatilinde hastalığın yeniden yükselişe geçip geçmediğinin yeniden değerlendirilmesi istendi.

İngiltere'de okullar açıldı: Test ve maske var, sınav yok

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Son Dakika Dünya İngiltere'de okullar açıldı: Test ve maske var, sınav yok - Son Dakika Dünya

BBC

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