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İngiltere'de ölümler son 24 saatte 717 kişi arttı
6 saat önce
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı.
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı. Koronavirüse bağlı ölüm vakalarının sayısı son 24 saatte 717 artarak, 11 bin 329 oldu.
Ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 342 kişi artarak, 88 bin 621 oldu. İngiliz Hükümeti tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği, tehlikenin henüz geçmediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:05 Kaynak: DHA
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