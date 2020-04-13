İngiltere'de ölümler son 24 saatte 717 kişi arttı

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı. Koronavirüse bağlı ölüm vakalarının sayısı son 24 saatte 717 artarak, 11 bin 329 oldu.

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 342 kişi artarak, 88 bin 621 oldu. İngiliz Hükümeti tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği, tehlikenin henüz geçmediği belirtildi.