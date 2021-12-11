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İngiltere'de Omicron varyantı 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir - Son Dakika

İngiltere'de Omicron varyantı 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir

11.12.2021 20:07
İngiltere'de Omicron varyantı 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir

İngiltere'de uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin arasında ölüm görülebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin arasında ölüm görülebileceği uyarısında bulundu.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan (LSHTM) bilim insanları, ilk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron'un ay sonuna kadar baskın Kovid-19 varyantı olabileceğini bildirdi.

Şimdiye kadar elde edilen verilerle yapılan modellemede, önlem alınıp alınmamasına ve hatırlatıcı dozların etkisine göre 1 Aralık 2021-30 Nisan 2022 dönemindeki hastaneye kabul ve can kaybına ilişkin tahminde bulunuldu.

Buna göre, ek önlem alınmayan ancak Omicron'a karşı hatırlatıcı dozların oldukça etkili en iyi senaryoda, 175 bin hastaneye kabul ve 24 bin 700 ölüm görülebilir.

Hatırlatıcı dozların etkinliğinin az, bağışıklık sisteminden kaçışın yüksek olduğu ve hiçbir önlem alınmayan en kötü senaryoda ise 492 bin hastaneye kabul ve 74 bin 800 ölüm gerçekleşebilir.

Ancak kapalı alanlarda kısıtlamalar, bazı eğlence mekanlarının kapatılması ve gelecek yılın başlarından itibaren bir yerde bulunacak en fazla kişi sayısının sınırlandırılması gibi önlemlerle, hastaneye kabuller 120 bine, ölümler de 17 bine gerileyebilir.

Araştırma ekibinden Dr. Nick Davies, "Bunlar erken tahminler ancak genel olarak Omicron'un aşıların etkilerinden önemli ölçüde kaçarak Delta'yı hızla geride bıraktığı görülüyor. Mevcut eğilim devam ederse Omicron, aralık ayı sonuna kadar İngiltere'deki vakalarının yarısını oluşturabilir." dedi.

Son 24 saatte 633 Omicron vakası

Ülkede son 24 saatte 633 Omicron vakası görüldü. Varyantın tespit edilmesinden bu yana en büyük günlük artışla beraber ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıktı.

Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

İngiltere, 170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke durumunda.

Togo Cumhuriyeti, England, Omicron, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Omicron varyantı 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de Omicron varyantı 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir - Son Dakika
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