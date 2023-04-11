İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti - Son Dakika
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İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti

11.04.2023 13:47
İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim, ücret artışı ve çalışma koşullarında süregelen anlaşmazlık nedeniyle bu yıl ikinci kez greve giderek 4 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim, ücret artışı ve çalışma koşullarında süregelen anlaşmazlık nedeniyle bu yıl ikinci kez greve giderek 4 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Maaş artışlarının yıllardır enflasyonun altında kaldığını savunan ve yüzde 35 ücret artışı talebinde bulunan on binlerce pratisyen hekim 4 günlük greve gitti.

Sağlık sektöründeki kuruluşları temsil eden İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Konfederasyonu, doktorların grevi nedeniyle 350 binden fazla randevu ve ameliyatın iptalinin öngörüldüğünü açıkladı.

Pratisyen hekimlerin grevi 15 Nisan sabahı sona erecek.

Sağlık Bakanı: "Doktorların yüzde 35 ücret artışı talebi makul değil"

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, doktorların iş bırakma eylemine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, grevin sadece hasta güvenliğini riske atmadığını, aynı zamanda zamanlamasının, Paskalya tatilinden sonra en üst düzeyde aksaklık yaratacak şekilde planlandığını vurguladı.

Barclay, grevi, "büyük hayal kırıklığı" olarak niteledi ve doktorların yüzde 35'lik ücret artışı talebinin makul olmadığını savundu.

Bakan Barclay, "İngiliz Tabipler Birliği (BMA) sendikası, bu duruşundan vazgeçmeye ve grevleri iptal etmeye istekliyse, diğer sendikalarla yaptığımız gibi gizli görüşmelere devam edebilir ve ileriye dönük bir yol bulabiliriz." ifadesini kullandı.

Pratisyen hekimler, 13 Mart'ta da 72 saatlik iş bırakma kararı almıştı.

Kaynak: AA
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