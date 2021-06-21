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İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında - Son Dakika

İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında

21.06.2021 13:17
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da gerçekleştirilen operasyonla ayrılan siyam ikizleri Derman- Yiğit Evrensel, 3'üncü yaş günlerini tedavilerinin devam ettiği hastanede kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da gerçekleştirilen operasyonla ayrılan siyam ikizleri Derman- Yiğit Evrensel, 3'üncü yaş günlerini tedavilerinin devam ettiği hastanede kutladı.

Antalya'da Fatma Evrensel (34) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (45) 21 Haziran 2018'de başlarından yapışık dünyaya gelen ikizleri Derman ve Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen operasyonla ayrıldı. Ülkede yapılan 3 ameliyatın ardından geçen yıl Türkiye'ye getirilen ikizlerin tedavisi, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde sürüyor. İkizlerden Derman, uygulanan tedavi ve rehabilitasyon süreciyle yürümeye başlarken, Yiğit de ayakta durmaya ve oturmaya başladı.

HASTANEDE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİHer geçen gün sağlık durumları daha da iyiye giden ikizler, 3'üncü yaşına hastanede girdi. İkizler için Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin spor salonunda doğum günü partisi düzenlendi. Kutlamaya ikizlerin anne ve babasının yanında doktorlar ile sağlık çalışanları katıldı. İkizler, anne ve babalarının kucağında doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi. Derman ve Yiğit, kendilerine hediye edilen oyuncaklarla oynayıp, keyifli zaman geçirdi.'ÇOK İYİ DÜZEYDELER'Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhakemi Prof. Dr. Evren Yaşar, 3'üncü yaşına giren Yiğit ve Derman'ın zorlu süreçlerden geçtiğini, çeşitli cerrahi operasyonların ardından tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Yaşar, "Tedavi süreçleri hastanemizde devam ediyor. Çok iyi düzeydeler şu anda. Beklediğimizden daha hızlı gidiyorlar. İngiltere'deki doktoruyla da sürekli temas halindeyiz. O da gelişmelerden oldukça mutlu. Bu süreç kolektif bir rehabilitasyonu gerektiriyor. Bu süreçte hekim takipleriyle beraber fizyoterapisti ayrı ergoterapisti ayrı dil konuşma terapisti ayrı şekilde götürülüyor ve normal yaşıtlarıyla fizyolojik olarak eşit olacak şekilde bir çalışma içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız gelişmeleri sürekli yakından takip ediyor. Kendisine sürekli bilgi veriyoruz. Tabi doğum gününden de haberdar kendisi. Bu süreçte hiçbir zaman da yakın ilgilerini esirgemediler" dedi.'ZORLUKLARI ATLATTIK'İkizlerin annesi Fatma Evrensel ise çocuklarının durumunun iyi olduğunu belirterek, "3 yaşına giriyorlar. Çok zor bir süreçti. Kolay bir şey olmadı çünkü yaşadığımız kolay şeyler değil. Çok nadir olan bir şey ama şu anda zorlukları atlattık. Artık meyvelerini yiyoruz o zor günlerin. İkizlerin şu an ki durumları iyi. Bir sıkıntıları yok. Tedavilerimize devam ediyoruz. Fizik tedavide bayağı ilerleme oldu. Gelişimleri güzel. Şu anda böyle devam ediyoruz. Geçen yıl doğum günlerinde bugüne göre o zaman hem küçüklerdi hem de kendi dengelerini kuramıyorlardı. Şu anda Derman kendini kurtardı. Yiğit biraz geriden geliyor. O da inşallah yavaş yavaş Derman gibi olacak. Hallerinden memnunuz" diye konuştu.'BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR'

Baba Ömer Evrensel ise mutlu olduklarını dile getirerek, "İnşallah çocuklarımızın durumu daha da iyiye gidecek. Zamana bıraktık her şeyi. İnşallah atlatacağız. Önümüzdeki süreci de inşallah sıkıntısız geçirip gideceğiz. Şu anda bir problemimiz yok. Geçen yıl doğum günlerindeki halleriyle kıyasla bugün çok fark var çünkü geçen yıl geldiğimizde çocuklarımız yürüyemiyordu. Şimdi ise 1 yıl içinde Yiğit kendini toparlamaya başladı; oturabiliyor. Derman yürüyebiliyor ama biraz daha zamanımız var" dedi.


İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında

Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında - Son Dakika


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