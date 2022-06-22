İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerine 4'üncü yaş günü sürprizi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Londra'da gerçekleştirilen operasyonla ayrılan siyam ikizleri Derman-Yiğit'in 4'üncü yaş günü, tedavilerinin devam ettiği hastanede kutlandı.

Antalya'da Fatma Evrensel (35) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (46) 21 Haziran 2018'de başlarından yapışık dünyaya gelen ikizleri Derman ve Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen operasyonla ayrıldı. Ülkede yapılan 3 ameliyatın ardından yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'ye getirilen ikizlerin tedavisi, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde sürüyor. Her geçen gün sağlık durumları iyiye giden ikizler, 4'üncü yaşına da hastanede girdi. İkizler için Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin konferans salonunda doğum günü partisi düzenlendi. Kutlamaya ikizlerin anne ve babasının yanı sıra doktorlar ile sağlık çalışanları katıldı. İkizler, anne ve babalarının kucağında doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi. Derman ve Yiğit, kendilerine hediye edilen oyuncaklarla oynayıp, keyifli zaman geçirdi.

'FONKSİYONEL TEDAVİ UYGULUYORUZ'

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhakemi Prof. Dr. Evren Yaşar, ikizlerin tedavi süreci hakkında "Çocuklarımızla yaklaşık 2 yıllık serüvenimiz var. 4 yaşını doldurdular. Doğum günlerini kutluyoruz. Zorlu bir süreç oldu. Ağır ameliyatlardan sonra yoğun bir rehabilitasyon programına aldık. Programlarımız hala devam ediyor. Anne babalarıyla birlikte yürütüyoruz. Çok fonksiyonel bir tedavi uyguluyoruz. Ufak tefek cerrahi müdahaleler yapılıyor. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti imkanları çerçevesinde bu sürece uluslararası standartlarda devam ediyoruz. Her gün bir gün önceden daha farklı olarak devam ediyor. Normal bir çocuk nasıl büyürse o düzeyden biraz daha yavaş olabiliyor bazen. Her türlü fonksiyonel ihtiyaçlarını giderme yönünde rehabilitasyon programımız var. Günden güne daha iyiye gidiyorlar. Çocuklar büyüyor. Büyüdükçe ufak tefek gereksinimler oluyor. Bu gereksinimleri karşılamak üzere de cerrahi girişimler olabiliyor. Bunları hep beraber ekip olarak sürdürüyoruz. Herhangi bir ihtiyacımız olmadan, ailenin çocukların gelişimini desteklediği süreçte biz de tıbben gereksinimleri efendim. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve değerli eşleri sürekli süreci takip ediyor. Gelişimlerini de takip ediyorlar. Biz de zaten onların adına, Türk milleti adına, Ankara Şehir Hastanesi olarak bütün yönleriyle sürücü yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.