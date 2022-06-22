İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerine 4'üncü yaş günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerine 4'üncü yaş günü sürprizi

22.06.2022 14:56
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerine 4'üncü yaş günü sürprizi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Londra'da gerçekleştirilen operasyonla ayrılan siyam ikizleri Derman-Yiğit'in 4'üncü yaş günü, tedavilerinin devam ettiği hastanede kutlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Londra'da gerçekleştirilen operasyonla ayrılan siyam ikizleri Derman-Yiğit'in 4'üncü yaş günü, tedavilerinin devam ettiği hastanede kutlandı.

Antalya'da Fatma Evrensel (35) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (46) 21 Haziran 2018'de başlarından yapışık dünyaya gelen ikizleri Derman ve Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen operasyonla ayrıldı. Ülkede yapılan 3 ameliyatın ardından yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'ye getirilen ikizlerin tedavisi, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde sürüyor. Her geçen gün sağlık durumları iyiye giden ikizler, 4'üncü yaşına da hastanede girdi. İkizler için Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin konferans salonunda doğum günü partisi düzenlendi. Kutlamaya ikizlerin anne ve babasının yanı sıra doktorlar ile sağlık çalışanları katıldı. İkizler, anne ve babalarının kucağında doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi. Derman ve Yiğit, kendilerine hediye edilen oyuncaklarla oynayıp, keyifli zaman geçirdi.

'FONKSİYONEL TEDAVİ UYGULUYORUZ'

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhakemi Prof. Dr. Evren Yaşar, ikizlerin tedavi süreci hakkında "Çocuklarımızla yaklaşık 2 yıllık serüvenimiz var. 4 yaşını doldurdular. Doğum günlerini kutluyoruz. Zorlu bir süreç oldu. Ağır ameliyatlardan sonra yoğun bir rehabilitasyon programına aldık. Programlarımız hala devam ediyor. Anne babalarıyla birlikte yürütüyoruz. Çok fonksiyonel bir tedavi uyguluyoruz. Ufak tefek cerrahi müdahaleler yapılıyor. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti imkanları çerçevesinde bu sürece uluslararası standartlarda devam ediyoruz. Her gün bir gün önceden daha farklı olarak devam ediyor. Normal bir çocuk nasıl büyürse o düzeyden biraz daha yavaş olabiliyor bazen. Her türlü fonksiyonel ihtiyaçlarını giderme yönünde rehabilitasyon programımız var. Günden güne daha iyiye gidiyorlar. Çocuklar büyüyor. Büyüdükçe ufak tefek gereksinimler oluyor. Bu gereksinimleri karşılamak üzere de cerrahi girişimler olabiliyor. Bunları hep beraber ekip olarak sürdürüyoruz. Herhangi bir ihtiyacımız olmadan, ailenin çocukların gelişimini desteklediği süreçte biz de tıbben gereksinimleri efendim. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve değerli eşleri sürekli süreci takip ediyor. Gelişimlerini de takip ediyorlar. Biz de zaten onların adına, Türk milleti adına, Ankara Şehir Hastanesi olarak bütün yönleriyle sürücü yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri dört yaşında Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri dört yaşında İngiltere'de 30 yılın en büyük ulaştırma çalışanları grevi başladı (4) İngiltere'de 30 yılın en büyük ulaştırma çalışanları grevi başladı (4)
Kaynak: DHA

Emine Erdoğan, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerine 4'üncü yaş günü sürprizi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:09:17. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerine 4'üncü yaş günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement