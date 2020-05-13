İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek spreyi dağıtıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de salgından korunmak için orduya dağıtılan sinek ilacı tepkiye neden oldu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, başhekimin herhangi bir zararı olmayacağı yönündeki tavsiyesi üzerine Citriodiol bazlı bir spreyin personele dağıtıldığını açıkladı.

İngiltere'de koronavirüs salgınına karşı korunmak için başhekimin tavsiyesi üzerine orduya sinek ilacı dağıtılması ülkede tepkiye yol açtı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'in spreyin kullanımını doğrulamasına ilişkin açıklaması, Ortak Savunma Parlamento Komitesi Başkanı Tobias Ellwood'un kendisine geçen ay spreyin kullanımı ile ilgili ayrıntıları soran yazdığı bir mektupta ortaya çıktı. Savunma Bakanı Wallace, "Daha zayıf Citriodiol sprey çözeltileri cilt üzerinde bir bariyer oluşturuyor ve mevcut salgına neden olan virüse benzer şekilde Sars virüsünün varyantlarına karşı bir bariyer sağladığı bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

BAŞHEKİM TAVSİYE ETTİ, ASKERE DAĞITTIK

Wallace sözlerine şöyle devam etti: "Ürünü kullanan Silahlı Kuvvetler personelinin sayısını doğrulamak mümkün değil, ancak Savunma Bakanlığı, gerektiğinde personeline temin etme yetkisi verilen 10 Müşterek Askeri Komutanın her birine Citriodiol bazlı sprey temin etti. Bulaşıcı hastalık danışmanları, patoloji danışmanları ve halk sağlığı uzmanları da dahil olmak üzere konunun uzmanlarıyla görüştükten sonra, başhekim, Citriodiol'un bir zararı olmayacağını ve Covid-19'a maruz kalmaya karşı ek bir koruma olarak önlem amaçlı kullanılmasını tavsiye etti."