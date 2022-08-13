Şeytan hortumu, diğer hortumlardan farkı aşağı doğru değil, yerden yukarı doğru oluşuyor ve bulutlarla bağlantısı bulunmuyor. Söz konusu hortum, genellikle kurak ve yarı kurak alanlarda havanın açık ve kuru olduğu, öğle saatlerinde aşırı ve hızlı ısınmanın gerçekleştiği durumlarda görülüyor.

Kaynak: İHA

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere'de orman yangını sonrası 'şeytan hortumu' çıktı - Son Dakika

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