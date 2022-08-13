İngiltere'de orman yangını sonrası "şeytan hortumu" çıktı - Son Dakika
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İngiltere'de orman yangını sonrası "şeytan hortumu" çıktı

13.08.2022 14:59

- İngiltere'de orman yangını sonrası "şeytan hortumu" çıktı İngiltere'nin Durham Kontluğunda orman yangını sonrasında "şeytan hortumu" oluştu.

- İngiltere'de orman yangını sonrası "şeytan hortumu" çıktı

LONDRA - İngiltere'nin Durham Kontluğunda orman yangını sonrasında "şeytan hortumu" oluştu.

İngiltere'nin kuzeydoğusunda yer alan Durham Kontluğunda çıkan orman yangınının ardından bölgede "şeytan hortumu" çıktı. O anlar bölgede çalışma yapan bir itfaiyecinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şeytan hortumu, diğer hortumlardan farkı aşağı doğru değil, yerden yukarı doğru oluşuyor ve bulutlarla bağlantısı bulunmuyor. Söz konusu hortum, genellikle kurak ve yarı kurak alanlarda havanın açık ve kuru olduğu, öğle saatlerinde aşırı ve hızlı ısınmanın gerçekleştiği durumlarda görülüyor.

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Kaynak: İHA

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de orman yangını sonrası 'şeytan hortumu' çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de orman yangını sonrası "şeytan hortumu" çıktı - Son Dakika
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