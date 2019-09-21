İngiltere'de Orta Çağ'dan kalma ilginç gelenek: Belediye başkanının kilosunu tartmak
56 dakika önce
İngiltere'nin güneydoğusundaki High Wycombe kasabası, ilginç bir Orta Çağ geleneğini günümüzde devam ettiriyor. Kasabanın belediye başkanları göreve başladığında ve görev süresi sona erdiğinde, meydanda halka açık bir şekilde tartılıyor.
İngiltere'nin güneydoğusundaki High Wycombe kasabası ilginç bir Orta Çağ geleneğini günümüzde devam ettiriyor. Kasabanın belediye başkanları göreve başladığında ve görev süresi sona erdiğinde, meydanda halka açık bir şekilde tartılıyor.
High Wycombe belediye başkanları, halkın vergileri ile "midesini doldurmadığını" ispatlamak üzere göreve geldiğinde ve görevi bıraktığında halk önünde tartıya çıkıyor. Bu amaçla belediye başkanının özel tartıya oturması için her yıl mayıs ayının cumartesi gününde tören düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:30
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