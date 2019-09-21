Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Orta Çağ'dan kalma ilginç gelenek: Belediye başkanının kilosunu tartmak
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İngiltere'de Orta Çağ'dan kalma ilginç gelenek: Belediye başkanının kilosunu tartmak

56 dakika önce

İngiltere'nin güneydoğusundaki High Wycombe kasabası, ilginç bir Orta Çağ geleneğini günümüzde devam ettiriyor. Kasabanın belediye başkanları göreve başladığında ve görev süresi sona erdiğinde, meydanda halka açık bir şekilde tartılıyor.

İngiltere'de Orta Çağ'dan kalma ilginç gelenek: Belediye başkanının kilosunu tartmak, System.String[]

İngiltere'nin güneydoğusundaki High Wycombe kasabası ilginç bir Orta Çağ geleneğini günümüzde devam ettiriyor. Kasabanın belediye başkanları göreve başladığında ve görev süresi sona erdiğinde, meydanda halka açık bir şekilde tartılıyor.


High Wycombe belediye başkanları, halkın vergileri ile "midesini doldurmadığını" ispatlamak üzere göreve geldiğinde ve görevi bıraktığında halk önünde tartıya çıkıyor. Bu amaçla belediye başkanının özel tartıya oturması için her yıl mayıs ayının cumartesi gününde tören düzenleniyor.

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High Wycombe, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:30 
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