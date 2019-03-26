İngiltere'de Ortadoğu'dan Sorumlu Bakan Alistair Burt, Brexit Oylamasında Hükümete Karşı Oy Vererek...
54 dakika önce
İngiltere'de Ortadoğu'dan Sorumlu Bakan Alistair Burt, Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti.
İngiltere
'de Ortadoğu'dan Sorumlu Bakan Alistair Burt, Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:47 Kaynak: AA
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