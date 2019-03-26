Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Ortadoğu'dan Sorumlu Bakan Alistair Burt, Brexit Oylamasında Hükümete Karşı Oy Vererek...

İngiltere'de Ortadoğu'dan Sorumlu Bakan Alistair Burt, Brexit Oylamasında Hükümete Karşı Oy Vererek...

54 dakika önce

İngiltere'de Ortadoğu'dan Sorumlu Bakan Alistair Burt, Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti.

İngiltere'de Ortadoğu'dan Sorumlu Bakan Alistair Burt, Brexit Oylamasında Hükümete Karşı Oy Vererek..., System.String[]
İngiltere'de Ortadoğu'dan Sorumlu Bakan Alistair Burt, Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:47 Kaynak: AA

Orta Doğu, İngiltere, Güncel
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