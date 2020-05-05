İngiltere'de otomobil satışları 74 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
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İngiltere'de otomobil satışları 74 yılın en düşük seviyesinde

6 saat önce

İngiltere'de otomobil satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen ay son 74 yılın en düşük seviyesini gördü.

İngiltere'de otomobil satışları 74 yılın en düşük seviyesinde, System.String[]

İngiltere'de otomobil satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen ay son 74 yılın en düşük seviyesini gördü.

İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'nden (SMMT) yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayında sadece 4 bin yeni aracın trafiğe kaydolduğu, bunun 1946 yılından bu yana görülen en düşük seviye olduğu belirtildi.

İngiltere'de geçen ay otomobil satışının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 97 azaldığı aktarılan açıklamada, geçen yıl İngiltere'de toplam 2,3 milyon otomobil satışı yapılmasına karşın bu yıl için beklentinin 1,68 milyon olduğu kaydedildi.

İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 03:36 Kaynak: AA


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