İngiltere’de otomotiv üretiminde sert düştü
29 dakika önce
İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu, şubat ayında otomotiv üretiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 azalarak 123 bin 223'e gerilediğini açıkladı.
İngiliz Motorlu Araç
Üreticileri Topluluğu, şubat ayında otomotiv üretiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 azalarak 123 bin 223'e gerilediğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:42
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