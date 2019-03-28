Son Dakika Haberleri: İngiltere’de otomotiv üretiminde sert düştü

İngiltere’de otomotiv üretiminde sert düştü

29 dakika önce

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu, şubat ayında otomotiv üretiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 azalarak 123 bin 223'e gerilediğini açıkladı.

İngiltere’de otomotiv üretiminde sert düştü, System.String[]
İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu, şubat ayında otomotiv üretiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 azalarak 123 bin 223'e gerilediğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:42 

Ekonomi
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