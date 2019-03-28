Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Otomotiv Üretiminde Sert Düşüş

İngiltere'de Otomotiv Üretiminde Sert Düşüş

1 saat önce

İngiltere'de otomotiv üretimi şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 azaldı.

İngiltere'de Otomotiv Üretiminde Sert Düşüş, System.String[]
İngiltere'de otomotiv üretimi şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 azaldı.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere iç pazarına yönelik otomotiv üretiminin şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 düşerek, toplam 25 bin 218 adete gerilediği kaydedildi.

Aynı ay ihracata yönelik otomotiv üretiminin ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,4 azalarak toplam 97 bin 985 adete düştüğü belirtilen açıklamada, buna göre iç pazar ile ihracata yönelik üretimin genel ortalamasının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 azalarak 123 bin 223 adete gerilediği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Peş peşe dokuz aydır araç üretiminde yaşanan düşüş, Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde çıkılması halinde endüstrinin yara almayacağını düşünenler için bir alarm niteliğinde olmalı. Yönetilebilir bir anlaşmasız ayrılık sadece hayal ürünü." değerlendirmesinde bulundu.

Hawes, İngiltere'de otomotiv sanayinin üzerinde baskı yaratan Brexit belirsizliğinin yatırımların durmasına neden olduğunu ve ülkenin küresel saygınlığına zarar verdiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:37 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazar Ortasına Bırakılan Araç Pazarcıları İsyan Ettirdi Hangi İller Saat Kaçta Oy Kullanacak? Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 22:17:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Otomotiv Üretiminde Sert Düşüş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]