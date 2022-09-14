Araştırma: Yenilenebilir enerjiye geçiş 2050'ye kadar 12 trilyon dolar kazandırabilir - Son Dakika
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Araştırma: Yenilenebilir enerjiye geçiş 2050'ye kadar 12 trilyon dolar kazandırabilir

14.09.2022 10:04
Araştırma: Yenilenebilir enerjiye geçiş 2050'ye kadar 12 trilyon dolar kazandırabilir

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile ve Avustralya'daki Monash Üniversitesi iş birliğinde yapılan bir araştırmaya göre, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş, dünyaya 2050'ye kadar yaklaşık 12 trilyon dolar kazandırabilir.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile ve Avustralya'daki Monash Üniversitesi iş birliğinde yapılan bir araştırmaya göre, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş, dünyaya 2050'ye kadar yaklaşık 12 trilyon dolar kazandırabilir.

BBC'de yayımlanan haberde yer verilen araştırmanın raporunda, temiz enerji kaynaklarına hızlı geçişin pahalı olduğu yönündeki iddiaların "yanlış ve karamsar" olduğu kaydedildi.

Yenilenebilir kaynaklar ve fosil yakıtlar için geçmiş fiyat verilerinin değerlendirildiği raporda, söz konusu verilerin gelecekte nasıl değişeceği modelleniyor.

Araştırma kapsamında 2020'den 100 yıldan fazla geriye gidilerek derlenen fosil yakıtlara ilişkin verilerde fiyatın fazla değişmediği görülüyor.

Yenilenebilir kaynaklar ise daha yeni bir olgu olması nedeniyle daha az veriye sahip olsa da özellikle rüzgar ve güneş enerjisinde maliyetlerin giderek düştüğü kaydedildi.

Raporun baş yazarı Dr. Rupert Way, "Son araştırmamız, kritik yeşil teknolojilerindeki gelişimin maliyetleri düşürmeye devam edeceğini ve ne kadar hızlı gidersek o kadar fazla tasarruf sağlayacağımızı gösteriyor." dedi.

Araştırmada fosil yakıtlardan vazgeçilerek yenilenebilir enerjiye geçişin dünyaya 2050'ye kadar yaklaşık 12 trilyon dolar kazandırabileceği aktarıldı.

Araştırma "Joule" adlı dergide yayımlandı.

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Kaynak: AA

Araştırma, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Yenilenebilir enerjiye geçiş 2050'ye kadar 12 trilyon dolar kazandırabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araştırma: Yenilenebilir enerjiye geçiş 2050'ye kadar 12 trilyon dolar kazandırabilir - Son Dakika
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