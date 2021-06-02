Londra kent merkezinde bulunan Hyde Park'ta kaydedilen görüntülerde, bir adamın palalı saldırganlar tarafından saldırıya uğradığı görülüyor.
Uzun süre darbedilen adamın ilk önce saldırganlardan kaçtığı, sonra yakalanarak uzun bir süre dövüldüğü görüntüler kameralara yansıdı.
Pala darbeleriyle yaralanan adamın hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı - Son Dakika Dünya