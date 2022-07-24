İngiltere'de parkta 1 kişi öldürüldü - Son Dakika
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İngiltere'de parkta 1 kişi öldürüldü

24.07.2022 16:23
İngiltere'de parkta 1 kişi öldürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda yer alan Waltham Ormanı'ndaki bir parkta düzenlenen toplantıda 1 kişi vurularak öldürüldü.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda yer alan Waltham Ormanı'ndaki bir parkta düzenlenen toplantıda 1 kişi vurularak öldürüldü.

İngiltere polisi, ihbar üzerine başkent Londra'nın doğusundaki Waltham Ormanı'nda yer alan Cheney Row Park'ta 50 ila 100 kişinin bulunduğu bir toplantıya gitti. Polis, parkta bir erkeğin vurularak öldürüldüğünü, 1 kişinin de bıçaklandığını açıkladı. Polis, 28 yaşındaki erkeğin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, 30'lu yaşlarında bıçaklanan erkeğin ise taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındığını belirtti.

Polis, olayın aydınlatılması için elinde görüntü bulunan kişilere polise müracaat etmeleri çağrısında bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Polise gitmekte tereddüt edenleri kendilerini olayda hayatını kaybeden kişinin yaslı anne ve babasının yerine koymasını rica ediyoruz. Onlar cevapları hak ediyorlar" ifadeleri kullanıldı. - LONDRA

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Kaynak: İHA

England, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de parkta 1 kişi öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de parkta 1 kişi öldürüldü - Son Dakika
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