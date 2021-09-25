İngiltere'de parkta ölü bulunan genç öğretmen için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

İngiltere'de bir parkta ölü bulunan 28 yaşındaki ilkokul öğretmeni Sabina Nessa için düzenlenen anma töreninde ülkede artan kadın cinayetlerine son verilmesi istendi.

Londra'da arkadaşlarıyla buluşmak için evinden çıkan ve bir gün sonra evinin yakınındaki parkta cesedi bulunan Sabina Nessa, kentin güneyindeki Peglar Meydanı'nda anıldı.

Büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu anma töreninde yüzlerce kişi artan kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin önlenmesini istedi.

Öte yandan Nessa cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını yeniden başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını dile getirdi.

Başkent sokaklarında güvende olmadıklarını paylaşan kullanıcılar, son günlerde artan kadına yönelik şiddet vakalarının sonlanması için hükümete sert tedbirler alması çağrısında bulundu.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin Müslüman Milletvekili Apsana Begum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nessa'nın halka açık bir mekanda öldürüldüğüne dikkati çekerek hükümeti "toplumsal cinsiyete dayalı şiddet salgınında kadınları yalnız bırakmakla" suçladı.

Begum, kadın ölümlerinin bireysel olaylar olarak görülemeyeceğini ve ülkede her 3 günde 1 kadının öldürüldüğünü kaydetti.

Woman Aid adlı kadın haklarını savunan kampanya grubunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Sokaklar güvenliyse Sabina neden evine dönemedi. Polisin ve hükümetin sokakların güvenli olmadığı gerçeğini anlaması için daha kaç kadını kaybetmemiz gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Cinayet

İlkokul öğretmeni Sabina Nessa, 18 Eylül'de başkent Londra'nın güneyinde bulunan evinin yakınındaki Cator Park'ta ölü bulunmuştu.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, Nessa'nın 17 Eylül'de arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrılmasının hemen ardından saldırıya uğradığının düşünüldüğü, olayla ilgili 38 yaşındaki bir şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı paylaşılmıştı.