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İngiltere'de parlamento aşı pasaportunu onayladı - Son Dakika

İngiltere'de parlamento aşı pasaportunu onayladı

14.12.2021 23:18
İngiltere'de parlamento aşı pasaportunu onayladı

İngiltere'de parlamento, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayılan omicron varyantıyla mücadele kapsamında aşı pasaportu dahil bir dizi kısıtlamayı içeren düzenlemeyi onayladı.

İngiltere'de parlamento, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayılan omicron varyantıyla mücadele kapsamında aşı pasaportu dahil bir dizi kısıtlamayı içeren düzenlemeyi onayladı.

Görüşmelerin ardından Avam Kamarası'nda yapılan oylamada parlamenterler, tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske takılmasını zorunlu kılan maddeyi 41'e 441 oyla kabul etti.

Gece kulüpleri gibi mekanlara girişlerde aşı veya test durumunu içeren belge gösterilmesine ilişkin madde, 126'ya karşı 369 oyla kabul gördü.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin "evet" oyu verdiği maddeyi, Liberal Demokratlar ve Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den 98 vekil desteklemedi. Böylece, Johnson bir oylamada partisinden ilk kez bu kadar büyük kayıp verdi.

Nisan ayından itibaren sağlık çalışanlarının aşı yaptırmasının zorunlu olmasına ilişkin madde de 100'e karşı 385 oyla geçti.

Kovid-19'lu biriyle temas eden tam aşılı kişilerin kendilerini izole etmek yerine 7 gün boyunca günlük test yaptırmasına ilişkin düzenleme ise oylama yapılmadan kabul edildi.

Aşı pasaportu

Aşı pasaportu, büyük kalabalıkların toplandığı gece kulüpleri gibi mekanlara girerken gerekli olacak. Kural, 500'den fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlar, 4 binden fazla kişinin bulunduğu açık alanlar ve 10 binden fazla kişinin bulunduğu herhangi bir mekan için uygulanacak. En az 2 doz aşı olanlar veya negatif test sonucu gösterebilenler bu yerlere girebilecek.

Omicron endişeye neden oluyor

Hükümetin Halk Sağlığı Danışmanı Susan Hopkins, yaptığı açıklamada, İngiltere'deki omicron enfeksiyon dalgasının aralık ayı sonuna kadar günde 1 milyona ulaşabileceğini söyledi.

Başbakan Boris Johnson da geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, omicron varyantının deltadan çok daha hızlı yayıldığını belirterek, vakaların 2-3 günde katlandığını, bu nedenle "hastaneye yatışlarda ve ölümlerde büyük artış" görülebileceğini belirtmişti.

Şu aşamada yapabilecek en iyi şeyin hatırlatıcı doz yaptırılması olduğunu söyleyen Johnson, halka aşı olmaları çağrısında bulunmuştu.

Hatırlatıcı doz randevularının tüm yetişkinlere açılmasının ardından hastaneler ve aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştuğu görülmüştü.

Ülkede, ilk kez 27 Kasım'da görülen omicron varyantı vakalarının hızla artmasının ardından alarm seviyesi pazar günü 3'ten 4'e yükseltilmişti.

Uzmanlar da omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

Vakaların artmasının ardından evden çalışma uygulaması pazartesi yeniden başlamıştı.

İngiltere, 170 bini aşkın ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de parlamento aşı pasaportunu onayladı - Son Dakika


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