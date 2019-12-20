İngiltere'de parlamento Başbakan Boris Johnson'ın Brexit planına onay verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de parlamento Başbakan Boris Johnson'ın Brexit planına onay verdi - Son Dakika Dünya

İngiltere'de parlamento Başbakan Boris Johnson'ın Brexit planına onay verdi

6 saat önce

İngiltere'de parlamento Başbakan Boris Johnson'ın Brexit planına onay verdi.

İngiltere'de parlamento Başbakan Boris Johnson'ın Brexit planına onay verdi, System.String[]

İngiltere'de parlamento Başbakan Boris Johnson'ın Brexit planına onay verdi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:03 
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