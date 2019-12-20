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İngiltere'de parlamento Başbakan Boris Johnson'ın Brexit planına onay verdi
6 saat önce
İngiltere'de parlamento Başbakan Boris Johnson'ın Brexit planına onay verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:03
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