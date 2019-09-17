İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili dava başladı

İngiltere 'de Başbakan Boris Johnson 'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı, ülkenin en üst mahkemesinde görülmeye başladı.

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Sarah Thomas: 54 saat yüzdü, Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü oldu