Son Dakika Haberleri: İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili dava başladı
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İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili dava başladı

1 saat önce

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı, ülkenin en üst mahkemesinde görülmeye başladı.

İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili dava başladı, System.String[]

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı, ülkenin en üst mahkemesinde görülmeye başladı.

Boris Johnson, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:25 
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