İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili dava başladı
1 saat önce
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı, ülkenin en üst mahkemesinde görülmeye başladı.
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı, ülkenin en üst mahkemesinde görülmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:25
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