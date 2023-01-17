İngiltere'de pek çok kadına tecavüzünü itiraf eden polis işten atıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis memuru David Carrick, 17 yılı aşkın bir sürede çok sayıda kadına tecavüz ettiği itirafının ardından görevden atıldı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdürü Mark Rowley, "David Carrick'in tüm kurbanlarından özür dilerim. Ayrıca Londra'da hayal kırıklığına uğrattığımızı hisseden tüm kadınlardan da özür dilemek istiyorum." şeklinde konuştu.

BBC'ye göre, milletvekilleri ve diplomatların korumalığını yapan 48 yaşındaki Carrick, işini suistimal ettiği gerekçesiyle yapılan duruşmada memuriyetten ihraç edildi.

Teşkilat, ayrıca cinsel suçlara karışmış olabilecek memur veya personelini incelemek üzere Aile İçi Taciz ve Cinsel Suçlar isimli bir soruşturma ekibi kurulduğunu duyurdu.

Carrick'in cezası, 6 Şubat'ta Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde başlaması beklenen duruşmada belli olacak.

Carrick, 17 yıldan fazla bir süre içerisinde 24'ü tecavüz olmak üzere saldırı, tecavüze teşebbüs ve haksız tutuklama dahil 49 suçu kabul etmişti.

Polis kaynakları, Carrick'in kadınlardan bazılarıyla çevrim içi tanışma siteleri aracılığıyla ya da sosyal etkinliklerde tanıştığını ve güvenlerini kazanmak için görevini kullandığını belirtmişti.

Olay

Milletvekilleri ve diplomatları koruyan Carrick, 2 Ekim 2021'de gözaltına alınmış ve aynı gün Metropolitan Polisi tarafından açığa alınmıştı.

Carrick, 3 Ekim 2021'de Hertfordshire Polis Teşkilatı tarafından tecavüzle suçlanmış, ertesi gün video konferans yöntemiyle katıldığı mahkemede suçlamaları reddetmişti.