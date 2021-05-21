İngiltere'de perakende satışlar yüzde 9,2 arttı - Son Dakika

İngiltere'de perakende satışlar yüzde 9,2 arttı

21.05.2021 12:40
İngiltere'de perakende satışlar yüzde 9,2 arttı, System.String[]

İngiltere'de perakende satışlar 2021 yılının nisan ayında yüzde 9,2'lik artış kaydetti.

İngiltere'de perakende satışlar 2021 yılının nisan ayında yüzde 9,2'lik artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkede perakende satışların nisan ayında yüzde 9,2, giyim ürünlerinde ise yüzde 25,3 artış kaydettiği bildirildi

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının mart ayından itibaren kademeli olarak gevşetilmesiyle, nisan ayında petrol istasyonlarının satışlarında da yüzde 69,4 artış kaydedildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Lloyd Bank Perakende Satış Başkanı Aled Jones, kısıtlamaların gevşetilmesinin ve insanların yeniden 6 kişiye kadar yeniden bir araya gelebilmesinin en çok konfeksiyon sektörüne yaradığını söyledi.

İngiliz hükümetinin, salgın tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde üçüncü adımı atmasının ardından, ülkede restoran, kafe ve eğlence mekanlarının satışları da artmaya başladı.

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays'in banka kartı kullanım verilerine göre, ülkede restoranlardaki satışlar geçen haftaya kıyasla yüzde 58, eğlence mekanlarındaki satışlar ise yüzde 171 artış kaydetti.

Ülkede konaklama sektöründeki rezervasyonlar ise geçen haftaya kıyasla yüzde 43 artış gösterdi.

İngiltere'nin önde gelen restoran rezervasyon telefon uygulaması OpenTable'ın verilerine göre ise, uygulama üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçen haftaya kıyasla yüzde 60 artış görüldü.

İngiltere'de salgınla mücadeleye yönelik kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında 17 Mayıs tarihinde üçüncü aşamaya geçilmiş sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden hizmete girmiş, restoran, kafe ve eğlence mekanlarının iç alanlarında müşteri kabul etmesine izin verilmişti.

Bu adım kapsamında açık alanlarda 30, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabiliyor, düğünlere 30'a kadar kişi katılabiliyor.

Dört aşamalı yol haritası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere, açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

20 Mayıs 2021 itibarıyla ülkede son 24 saat içerisinde 2 bin 874 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 7 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de 20 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 37,2 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 21,2 milyon kişiye ise ikinci dozu yapıldı.

England, Nisan, Mayıs, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de perakende satışlar yüzde 9,2 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı Final Four'dan önce Almanya'dan çifte standart! Türkleri almayıp, İspanyol ve İtalyanlara giriş izni verdiler Final Four'dan önce Almanya'dan çifte standart! Türkleri almayıp, İspanyol ve İtalyanlara giriş izni verdiler Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın

Son Dakika Haberleri
15:13 Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç
15:11 Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı
15:00 ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız
14:49 15 yaşındaki genç kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü
14:45 İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı
14:41 Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı
14:24 Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi
14:22 Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü
14:13 Final Four'dan önce Almanya'dan çifte standart! Türkleri almayıp, İspanyol ve İtalyanlara giriş izni verdiler
14:08 Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı
Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç         
15:13
ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız         
15:01
15 yaşındaki genç kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü 15 yaşındaki genç kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü         
14:49
Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı         
14:42
Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü         
14:23
Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti! Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti!         
14:15
Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı         
14:09
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir         
11:01
Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü         
10:29
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 15:17:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de perakende satışlar yüzde 9,2 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement