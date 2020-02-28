İngiltere'de PKK yasağına TAK ve HPG de dahil edildi - Son Dakika
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İngiltere'de PKK yasağına TAK ve HPG de dahil edildi

6 saat önce

İngiltere, terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından TAK ve HPG'yi de "terör örgütleri listesi"ne aldı.

İngiltere'de PKK yasağına TAK ve HPG de dahil edildi, System.String[]

İngiltere, terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından TAK ve HPG'yi de "terör örgütleri listesi"ne aldı.

İngiltere İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 2 aşırı sağcı grubun terör örgütleri listesine dahil edilmesi ve PKK'nın kullandığı diğer adların da listeye eklenmesine yönelik düzenleme, parlamentonun onayının ardından yürürlüğe girdi.

Böylece "Sonnenkrieg Division" adlı Neo-Nazi grup listeye dahil edilirken, "System Resistance Network" de daha önce yasaklanan "National Action" isimli örgütün diğer bir adı olarak kayda geçirildi.

İngiltere'de yasaklı örgütlere üye olanlar veya destek verenler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

TAK terör örgütü PKK'nın şehir, HPG de kırsal alan yapılanması olarak biliniyor.

ABD'nin "PKK'nın uzantısı" kabul ettiği TAK, AB'nin terör örgütleri listesinde ise "PKK'dan ayrı örgüt" olarak yer alıyor.

İngiltere, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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