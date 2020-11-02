Son dakika haber: İngiltere?de polis memuru bisikletiyle kanser hastasına çarptı
02.11.2020 16:23
Bir son dakika haberine göre ? İngiltere'de bir polis memuru kaldırımda bisiklet sürerken 73 yaşındaki kanser hastasına çarptı, o anlar kamera tarafından an be an kaydedildi.
? İngiltere'de bir polis memuru kaldırımda bisiklet sürerken 73 yaşındaki kanser hastasına çarptı, o anlar kamera tarafından an be an kaydedildi.İngiltere'nin Brighton bölgesinde görevli polis memuru yasağa rapmen kaldırdımda bisikletiyle, apartmandan çıkan prostat kanseri 73 yaşındaki John Wilson'a çarptı.Çarpma etkisiyle kaldırıma yere yığılan Wilson'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaşlı adama çarpan polis memurunun ambülans çağırmadığı belirtildi. O anlar apartmandaki güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Prostat kanseriyle mücadele eden Wilson, 'hayatta olduğu için şanslı' olduğunu söylerken Sussex polisi olayı araştırdığını belirtti.
- İngiltere
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