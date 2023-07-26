İngiltere'de polisler hücrede tuttukları kadını soyup uyuşturucu verdikten sonra cinsel tacizde bulundu - Son Dakika
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İngiltere'de polisler hücrede tuttukları kadını soyup uyuşturucu verdikten sonra cinsel tacizde bulundu

26.07.2023 14:35

İngiltere'de bir kadın, polislerin hücrede kendisini çıplak bıraktıktan sonra uyuşturucu verip cinsel tacizde bulunduklarını iddia etti. Zayna Iman, Şubat 2021'in erken saatlerinde tutuklandıktan sonra başkentteki polis merkezinde 40 saat süren bir zulme uğradığını iddia etti ve anonimliğini kaldırarak Greater Manchester Polisine karşı sesini duyurdu. Olayla ilgili 3 saatlik video görüntülerine erişim talep eden Iman, eksik olduğu iddia edilen bu görüntülere ne olduğu konusunda da cevaplar istiyor ve eski bir polis memurundan destek buluyor. Hükümet bakanı da polis denetim kurulunu olayı araştırmaya çağırdı. Eskibaşkomiser Martin Harding, mevcut olan görüntüleri izledikten sonra kadının iddialarını destekledi ve Iman üzerinde yapıldığı iddia edilen dört kadın polis memuru tarafından gerçekleştirilen arama işleminin hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini söyledi.

İngiltere'de bir kadın, polislerin hücrede kendisini çıplak bıraktıktan sonra uyuşturucu verip cinsel tacizde bulunduklarını iddia etti.

Zayna Iman, Şubat 2021'in erken saatlerinde tutuklandıktan sonra başkentteki polis merkezinde 40 saat süren bir zulme uğradığını iddia etti ve anonimliğini kaldırarak Greater Manchester Polisine karşı sesini duyurdu.

İngilterede polisler hücrede tuttukları kadını soyup uyuşturucu verdikten sonra cinsel tacizde bulundu

Olayla ilgili 3 saatlik video görüntülerine erişim talep eden Iman, eksik olduğu iddia edilen bu görüntülere ne olduğu konusunda da cevaplar istiyor ve eski bir polis memurundan destek buluyor.

Hükümet bakanı da polis denetim kurulunu olayı araştırmaya çağırdı.

Yayınlanan yeni video kliplerinde, 38 yaşındaki Iman'ın bir polis hücresine taşındığı ve zorla ince bir yatağa yatırıldığı görülmektedir.

İddiaya göre, polis memurları onun kot pantolonunu çıkardı ve iç çamaşırını kesti, ardından üstünü ve sütyenini çıkararak yalnız ve çıplak bıraktılar.

Sky News'e göre, Iman, "Bir baygın kadına tıbbi yardım sağlamak yerine onun kıyafetlerini çıkaralım ve onu orada bırakalım" şeklinde düşündüler, dedi.

Tıbbi kayıtlar, cinsel yaralanmalar yaşamış olabileceğini göstermiştir.

Evine polis geldiğinde bir kadın memurun gözlüklerini düşürmüş olması nedeniyle tutuklandı.

İngilterede polisler hücrede tuttukları kadını soyup uyuşturucu verdikten sonra cinsel tacizde bulundu

Memurlar, kokain kullanmış olduğu söylenen bir kadın hakkında bir refakat çağrısı nedeniyle yanıt vermişlerdi.

Eskibaşkomiser Martin Harding, mevcut olan görüntüleri izledikten sonra kadının iddialarını destekledi ve Iman üzerinde yapıldığı iddia edilen dört kadın polis memuru tarafından gerçekleştirilen arama işleminin hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini söyledi.

Emniyet yetkilileri , Iman'ın kıyafetlerinin sağlık sorunları nedeniyle çıkarıldığını ve yırtılmayan kıyafetlerle değiştirildiğini belirtti.

Görüntüler, Iman'ın26 saat boyuncaçıplak bir şekilde tutulduğunu göstermektedir.

Bir noktada, omuzlarına bir battaniye sarılı olarak bir bankın üzerinde ayakta dururken ve ayakları arasında kan göründüğü görülmüştür.

40 saat sonra hücreden çıkmadan önce nihayet bir eşofman takımı verildi.

Direkt olarak hastaneye gitti, burada yapılan bir tıbbi raporda "Bayan Iman'ın daha önceki bir akıl hastalığı hikayesi yoktur. Tedavi olmadan düzelmiş akut bir psikotik olay nedeniyle kabul edilmiştir. Bu durum, muhtemelen 'tarihi tecavüz tarihi' adı verilen uyuşturucu nedeniyle meydana gelmiştir" ifadeleri yer aldı.

Olay ile ilgili dört polis müfettişi görevlendirildi.

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Dünya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de polisler hücrede tuttukları kadını soyup uyuşturucu verdikten sonra cinsel tacizde bulundu - Son Dakika


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