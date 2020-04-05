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İngiltere'de polisler vatandaşların evinde kalması için her yolu deniyor
6 saat önce
İngiltere'de yetkililer, vatandaşların evde oturması için her yolu deniyor.
İngiltere'de yetkililer, vatandaşların evde oturması için her yolu deniyor. Sandbach polisi, ünlü müzik grubu Bee Gees'in 'Hayatta Kal' (Stayin' Alive) şarkısı eşliğinde dans ederek video çekti ve yayınladı.
İngiltere'nin Cheshire bölgesine bulunan Sandbach kenti polisi, halkın evinden dışarıya çıkmamasını sağlamak için, müzikle dans ettikleri video yayınladı. Ünlü müzik grubu Bee Gees'in dünyaca meşhur şarkısı Stayin Alive ile dans eden polis memurların görüntüleri basında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sandbach polisi görüntüyü, "Cumartesi gecesi evde oturun, hayatta kalın" mesajıyla yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:52 Kaynak: DHA
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