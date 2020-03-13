İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi. - Son Dakika
Son Dakika Spor İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi. - Son Dakika Spor

İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi.

6 saat önce

İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi.

İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi., System.String[]

İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi. - İSTANBUL

İngiltere, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak

Son Dakika Haberleri
20:24 Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor)
20:24 Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi
20:16 Süper Lig'de 26. hafta sessiz başladı
20:13 SPOR Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdi
20:12 SPOR Eski golcüler derbi öncesinde bir araya geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 20:36:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]