İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi - Son Dakika

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İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi
6 saat önce
İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi.
(İHA)
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