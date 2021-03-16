İngiltere'de Prens Philip, 28 gün sonra hastaneden taburcu edildi - Son Dakika

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, enfeksiyon tedavisi ve kalp ameliyatının ardından 28 gün sonra hastaneden ayrıldı.
Ulusal basına yansıyan haberlere göre Prens Philip, Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinden taburcu edildi.
Philip, hastanede toplam 28 gece kaldı.
3 Mart'ta 100. yaşına giren Prens Philip, 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı ve enfeksiyon tedavisi göreceği belirtilmişti.
Ancak tedavisi uzayan Prens Philip, 1 Mart'ta kalp hastalıkları tedavisiyle bilinen St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti.
Prens Philip, buradaki kalp ameliyatın ardından yeniden Kral 7. Edward Hastanesine götürülmüştü.
Philip'in taburcu edilmesine ilişkin Buckingham Sarayı'ndan henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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