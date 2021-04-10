İngiltere'de Prens Philip'i anmak için 41 pare top atışı yapıldı - Son Dakika

İngiltere'de Prens Philip'i anmak için 41 pare top atışı yapıldı

10.04.2021 14:43

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, başkent Londra'da ve ülkenin dört bir yanında 41 pare top atışı yapıldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, başkent Londra'da ve ülkenin dört bir yanında 41 pare top atışı yapıldı.

İngiltere'de yerel saatle 12.00'de başkent Londra'nın güneydoğusunda bulunan Woolwich Kışlası'ndan ve Londra Kalesi'nden (Tower of London) top atışları gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Edinburgh, Cardiff, Belfast şehirlerinde ve Cebelitarık'ta da Prens Philip'i anmak için 41 pare top atışı yapıldı.

Donanmaya ait "HMS Diamond" ile "HMS Montrose" gemilerinden de aynı anda top atışı gerçekleştirilirken, etkinlikler televizyon kanallarından canlı yayınlandı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "Edinburgh Dükü Prens Philip, silahlı kuvvetlerin daimi bir destekçisi ve elçisi olmuştur. (Ülkeye) Verdiği hizmetleri anıyor, Majesteleri Kraliçe'ye ve Kraliyet ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede önemli gelişmelerin ardından top atışı yapılması geleneği, kayıtlara göre 14. yüzyıla kadar giderken; Kraliçe Victoria'nın 1901'de, Eski Başbakan Winston Churchill'in 1965'te vefatlarının ardından da top atışı yapılmıştı.

İngiltere yasta

Prens Philip'in ölüm haberinin ardından yas tutulan ülkede, bayraklar yarıya indirildi.

Prensin vasiyeti üzerine naaşının defnedilmesi için devlet töreni düzenlenmeyecek.

Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'nde de ayin düzenlenmesi planlanıyor.

Halk, sabah erken saatlerden itibaren Buckingham Sarayı'nın ve Winstor Kalesi'nin önüne gelerek buraya çiçek bıraktı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, halktan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek için uygulanan tedbirlere riayet edilmesi, anma etkinliklerinin televizyondan takip edilmesi istendi.

Prens Philip, 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Rahatsızlığının Kovid-19'la ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı ve enfeksiyon tedavisi göreceği bilgisi paylaşılmıştı.

Prens Philip, kalp ameliyatının ardından taburcu edilmiş, ancak bir süre sonra yeniden Kral 7. Edward Hastanesine götürülmüş ve 28 gün süren tedavisinin ardından 16 Mart'ta tedavisi tamamlanmıştı.

Prens Philip'in hayatı

10 Haziran 1921'de dünya gelen Philip'e doğumunda "Danimarka ve Yunanistan Prensi" unvanı verildi.

Yunanistan'da doğmasına rağmen ihtilal sonrası ailesiyle daha bebek yaşlarındayken sürgün edildi.

Fransa, Almanya ve İngiltere'deki eğitimlerinin ardından 1939'da 18 yaşındayken İngiliz Kraliyet Donanması'na katıldı.

Philip, şimdi Kraliçe olan Prenses Elizabeth ile 1934'te tanıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında gören alan Philip'in, savaşın ardından Prenses Elizabeth ile evlenmesine izin verildi.

1947'deki nişan töreni öncesi "Danimarka ve Yunanistan Prensi" unvanından feragat eden Philip, İngiliz vatandaşı oldu, anne ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'i aldı. Prens Elizabeth ve Philip, 20 Kasım 1947'de evlendi.

Düğünden hemen önce kendisine Kral 6. George tarafından, "Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu" unvanları verildi. Elizabeth 1952'de Kraliçe olurken Philip de "komutan" rütbesine ulaştığı ordudan ayrılarak 1957'de "İngiliz Prensi" unvanını aldı.

Çiftin Charles, Anne, Andrew ve Edward adları verilen 4 çocuğu oldu. Kraliçe Elizabeth'i tahttaki yaklaşık 69 yıllık görevi sırasında yalnız bırakmayan Prens Philip, Kraliçe nereye giderse ona eşlik etti.

Gelenekçiliği dolaysıyla Avrupa'da kraliyet ailelerinin rolünün sorgulanmasını anlamada zorlanan Prens Philip, çoğu İngiliz için Kraliyet ailesinin sorgusuz sualsiz saygı gördüğü çağlardan kalma bir figür oldu.

Buna rağmen kamuya hizmetleri büyük takdir gördü. 800'den fazla hayır kuruluşu ve kurumun hamiliği veya başkanlığını yapan Prens Philip bilim, teknoloji ve vahşi yaşam alanlarının korunmasına özel ilgi gösterdi.

İngiltere'de Prens Philip'i anmak için 41 pare top atışı yapıldı
İngiltere'de Prens Philip'i anmak için 41 pare top atışı yapıldı
İngiltere'de Prens Philip'i anmak için 41 pare top atışı yapıldı
İngiltere'de Prens Philip'i anmak için 41 pare top atışı yapıldı

Prens Philip, Yunanistan, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Prens Philip'i anmak için 41 pare top atışı yapıldı - Son Dakika


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