İngiltere'de Prens Philip Trafik Kazası Nedeniyle Soruşturulmayacak
1 saat önce
Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hakkında, geçen ayki trafik kazası nedeniyle soruşturma açılmayacağı açıklandı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hakkında, geçen ayki trafik kazası nedeniyle soruşturma açılmayacağı açıklandı. Savcılık, soruşturmanın kamu yararına olmayacağına karar verdi.
97 yaşındaki Edinburgh Dükü, kullandığı Land Rover Freelander modeli aracın, bir başka araçla çarpışmasının ardından geçtiğimiz günlerde sürücü ehliyetini, gönüllü olarak geri vermişti.
17 Ocak'ta Norfolk bölgesinde meydana gelen kazada, diğer araçtaki yolculardan Emma Fairweather adlı kadının bileği kırılmıştı.
Buckingham Sarayı'nın kazadan sonraki açıklamasında aileden özür dilenmemesi tepkiye neden olmuştu.
Prens Philip, daha sonra diğer araçta bulunan iki kadından ve bebekten özür dilemiş, Emma Fairweather'a özür mektubu da göndermişti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:29
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