İngiltere'de protestocular köle tüccarının heykelini yıktı - Son Dakika

İngiltere'de binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla sokaklara indi. Protestocular, köle tüccarına ait olan heykeli yıktı.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm Avrupa'ya yayıldı. İngiltere'nin Bristol kentinde binlerce kişi Floyd cinayetini ve artan polis şiddetini protesto etmek için sokaklara indi. Protestocular, gösteriler sırasında 17. yüzyılda yaşamış ve köle tüccarı olarak bilinen Edward Colston'ın bronzdan heykelini ip ve halat yardımı ile yıktı. Protestocular, heykelin devrilmesinin ardından alkışlayarak, kutlama yaptı. Bazı protestocuların ise heykelin üstüne çıkarak, zıpladığı görüldü.

Öte yandan Edward Colston'ın 80 bin kadın, çocuk ve erkeği Afrika kıtasından Amerika kıtasına köle olarak, taşıdığı tahmin ediliyor. - BRISTOL