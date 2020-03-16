İngiltere'de resmi koronavirüs tahmini: 7,9 milyon kişi hastanelik olabilir, 530 bin kişi ölebilir

İngiltere'de hükümet yeni tip koronavirüs Covid-19'a karşı radikal önlemler almazken "sürü bağışıklığı" politikasıyla nüfusun büyük bir çoğunluğunun enfeksiyona bağışıklık geliştirmesi amaçlanıyor. Ancak resmi tahminlere göre ülkede halkın yüzde 80'ine virüsün bulaşması bekleniyor. Bu durumda 7,9 milyon kişinin hastanelik olması ve 320 bin ila 530 bin hayatını kaybetmesi bekleniyor.



İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığına bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu'nun (PHE) hazırladığı belgeyi gören Guardian gazetesinin haberine göre koronavirüs salgınının gelecek yıl bahar aylarına kadar sürmesi bekleniyor. Resmi tahminlere göre önümüzdeki 12 ay içinde ülkenin yüzde 80'ine virüs bulaşacak. Bu da her 5 kişiden 4'üne koronavirüsün bulaşması anlamına geliyor. İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu'nun beklentisine göre virüs bulaşan kişilerin yüzde 15'inin hastaneye yatırılması gerekecek. Bu da 7,9 milyon kişi demek.