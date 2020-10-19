İngiltere'de restoran ve bar çalışanlarından Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri - Son Dakika

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle saat 22.00'de kapanmak zorunda kalan restoran ve bar çalışanları, başkent Londra'da Parlamento Meydanında gösteri yaptı. Çalışanlar, hükümetten yasağı iptal etmesini ve kendilerini desteklemesi istedi. Aralarında şefler, garsonlar, temizlik görevlilerinin de olduğu eylemciler, yanlarında getirdikleri tencere, tava, kepçe ve kaşıklarla ses çıkardı. Bazı eylemcilerinin çocuklarını da getirdiği görüldü.