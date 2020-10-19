İngiltere'de restoran ve bar çalışanlarından Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri - Son Dakika

İngiltere'de restoran ve bar çalışanlarından Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri
19.10.2020 15:02
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle saat 22.00'de kapanmak zorunda kalan restoran ve bar çalışanları, başkent Londra'da Parlamento Meydanında gösteri yaptı.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle saat 22.00'de kapanmak zorunda kalan restoran ve bar çalışanları, başkent Londra'da Parlamento Meydanında gösteri yaptı. Çalışanlar, hükümetten yasağı iptal etmesini ve kendilerini desteklemesi istedi. Aralarında şefler, garsonlar, temizlik görevlilerinin de olduğu eylemciler, yanlarında getirdikleri tencere, tava, kepçe ve kaşıklarla ses çıkardı. Bazı eylemcilerinin çocuklarını da getirdiği görüldü.
Son Dakika Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve ailesinin bulunduğu locaya taraftarlar saldırdı Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi 6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar