İngiltere'de restoran zincirleri kapısına kilit vuruyor - Son Dakika
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İngiltere'de restoran zincirleri kapısına kilit vuruyor

29 dakika önce

İngiltere'de dünyaca ünlü restoran zincirleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kepenk indirmeye başladı.

İngiltere'de restoran zincirleri kapısına kilit vuruyor, System.String[]

İngiltere'de dünyaca ünlü restoran zincirleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kepenk indirmeye başladı.

Hazır yemek zinciri McDonalds, İngiltere'deki 1270 restoranının yarından itibaren kapalı olacağını duyurdu.

McDonalds'ın İngiltere genelinde toplam 135 bin çalışanı bulunuyor.

Merkezi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde olan Nandos ise İngiltere'deki toplam 400 restoranın kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

İngiliz kahve zinciri Costa da ülkedeki yaklaşık 2 bin kafesinin kapatılmasını kararlaştırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla birahane ve restoranların kapatılması tavsiyesinde bulunmuştu.

İngiltere'de şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 335 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:12 Kaynak: AA

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