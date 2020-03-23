İngiltere'de restoran zincirleri kapısına kilit vuruyor

İngiltere'de şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 335 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson , daha önce koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla birahane ve restoranların kapatılması tavsiyesinde bulunmuştu.

İngiliz kahve zinciri Costa da ülkedeki yaklaşık 2 bin kafesinin kapatılmasını kararlaştırdı.

Merkezi Güney Afrika 'nın Johannesburg kentinde olan Nandos ise İngiltere'deki toplam 400 restoranın kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

İngiltere 'de dünyaca ünlü restoran zincirleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kepenk indirmeye başladı.

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