İngiltere'de Rus Kargo Gemisi Karaya Oturdu
1 saat önce
İngiltere'nin güney sahilinde 18 mürettebatı bulunan Rusya'ya ait kargo gemisi karaya oturdu.
İngiltere
'nin güney sahilinde 18 mürettebatı bulunan Rusya
'ya ait kargo gemisi karaya oturdu.
İngiltere Denizcilik
ve Sahil Güvenlik Kurumu (MCA), İngiltere'nin güney sahilinde 18 mürettebatı bulunan bir Rus kargo gemisinin karaya oturduğunu açıkladı. 180 metrelik gemiyi görenler videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından yayınladı. İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Kurumu, "Kuzma Minin" adlı geminin bulunduğu alandan kurtarılması için çekim işlemi yapılacağını açıkladı. - LONDRA
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:18 Kaynak: İHA
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