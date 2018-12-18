Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Rus Kargo Gemisi Karaya Oturdu

İngiltere'de Rus Kargo Gemisi Karaya Oturdu

32 dakika önce

- İngiltere'de Rus kargo gemisi karaya oturduLONDRA - İngiltere'nin güney sahilinde 18 mürettebatı bulunan Rusya'ya ait kargo gemisi karaya oturdu.

- İngiltere'de Rus kargo gemisi karaya oturdu

LONDRA - İngiltere'nin güney sahilinde 18 mürettebatı bulunan Rusya'ya ait kargo gemisi karaya oturdu.
İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Kurumu (MCA), İngiltere'nin güney sahilinde 18 mürettebatı bulunan bir Rus kargo gemisinin karaya oturduğunu açıkladı. 180 metrelik gemiyi görenler videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından yayınladı. İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Kurumu, "Kuzma Minin" adlı geminin bulunduğu alandan kurtarılması için çekim işlemi yapılacağını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:16 Kaynak: İHA

Denizcilik, Rusya Federasyonu, İngiltere, Güncel
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