İngiltere'de sadece bakım evlerinde 6 bine yakın kişi öldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) en çok etkilenen ülkeler arasındaki İngiltere'de sadece bakım evlerinde 5 bin 890 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere'de son verilere göre 28 bin 734 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 190 bin 584 kişide de virüs tespit edildi. İngiliz medyası, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 5 bin 890'ının bakım evlerinde bulunan yaşlılar olduğunu duyurdu.

'NORMAL ÖLÜM ORANININ DÖRT KATI'

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin Sağlık Analizi ve Yaşam Olayları Bölümü Başkanı Nick Stripe, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Yılın bu zamanında görmeyi beklediğimizden neredeyse dört kat daha fazla ölüm kaydedildi" ifadelerini kullandı.