Üye Girişi
İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock, danışmanıyla evlilik dışı ilişkisi olduğu iddiaları üzerine 'konuşmayacak' - Son Dakika
BBC

İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock, danışmanıyla evlilik dışı ilişkisi olduğu iddiaları üzerine 'konuşmayacak'

25.06.2021 13:04
İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock, danışmanıyla evlilik dışı ilişkisi olduğu iddiaları üzerine 'konuşmayacak', System.String[]

Sun gazetesinin bugün yakın danışmanını kucakladığı fotoğrafları yayınladığı İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock açıklama yapmadı.

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un arkadaşları, bakanın, yakın bir danışmanıyla evlilik dışı ilişki sürdürdüğü iddialarına ilişkin açıklama yapmayacağını söylediler.

Sun gazetesi bugün Hancock'un Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey bir danışmanlığa tayin ettiği Gina Coladangelo'ya sarılıp, öpüşürken çekilmiş fotoğrafları yayınladı.

Hükümetin bir sözcüsü, Coladangelo'nun danışmanlığa atanmasının 'normal yollardan' yapıldığını, bu konuda kuralların ihlal edilmediğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise bunun "özel hayata ilişkin" bir konu olduğunu kaydetti.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin sözcüsü de "Bakanlar da herkes gibi özel yaşamlarının mahremiyeti hakkına sahiptir. Ne var ki vergi mükellefinin parasıyla, bakanla özel ilişkisi olan yakın arkadaşlara maaşlı iş teklif edildiğinde bu konunun araştırılması gerekir" diye konuştu.

"Hükümet çıkar çatışmaları ya da kural ihlalleri konusunda açık ve şeffaf olmak zorundadır" diye sürdürdü.

Coladangelo kimdir?

Oliver Bonas adlı bir ev eşyası ve moda perakende satış firmasının pazarlama ve iletişim sorumluluğunu da halen yürütmekte olan Gina Coladangelo, geçen Eylül ayında Sağlık Bakanlığı'nın icracı görevi olmayan yönetim kurulu yapılanmasına üye olarak atandı.

Bir tür üst düzey danışmanlık mahiyetindeki bu görevi karşılığında Gina Coladangelo 15 bin sterlin maaş alıyor ve yılda yalnızca 15-20 gün civarında çalışıyor.

Bu yürütme görevi olmayan kurulun üyeleri arasında İngiltere'nin Baş Tıp Yetkilisi Chris Whitty, Sağlık Bakan Yardımcısı Edward Argar ve Doğal Tarih Müzesi Müdürü Doug Gurr da var.

'Normal yollardan işe alındı'

Sun gazetesi bugün yayınladığı, 43 yaşındaki üç çocuk babası Sağlık Bakanı Matt Hancock ile danışmanı Gina Coladangelo'nun sarılıp öpüşürken görüldüğü fotoğrafların, geçen ay bakanlık binası içinde alınan görüntüler olduğunu yazdı.

Bakan Hancock'un bir arkadaşı BBC'ye "özel konularda yorum yapmayacağını" söyledi ve "Hiç bir kural ihlal edilmedi" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ile "Bu atama normal yollardan yapılmış ve kurallara uyulmuştur" dedi.

Bu sabah BBC'nin haber programına konuk olan Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise "İnsanların özel yaşamlarında neler yaptıkları ile işlerini nasıl yürüttüklerinin uzun bir süredir tamamen birbirinden ayrılmış olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bakan, Coladangelo'nun bakanlık danışmanlığına atanmasıyla ilgili olarak ise "Takip edilmesi gereken kurallar ve süreçler var. İnsanların başka şekilde atanabildiğini sanmıyorum" dedi.

Shapps Sky Haber'deki mülakatında da, Sağlık Bakanı Hancock ile Oxford Üniversitesi'nder tanışan Coladangelo'nun bu işe getirilirken "inanılmaz titizlikte" bir süreçten geçirilmiş olması gerektiğini söyledi.

43 yaşındaki Coladangelo çalıştığı Oliver Tress şirketinin kurucusu Oliver Bonas ile evli. Bakan Hancock'un eşi Martha ise bir osteopat (kemik uzmanı).

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'a, LBC radyosunda fotoğraflardan Sağlık Bakanı'nın Coladangelo ile sosyal mesafe önlemlerini uygulamadığının anlaşıldığı sorulduğunda "Eminim o sırada kurallar ne idiyse o uygulanmıştır" diye yanıt verdi.

"Hatırlarsanız bir aşamada sosyal mesafe önlemleri değiştirildi. Fakat dediğim gibi başka birinin özel hayatı hakkında yorum yapmak istemem. Bu onları ilgilendiren bir konu" diye ekledi.

İngiltere'de hükümetin son Covid kuralları, aynı evde yaşamayan arkadaşlarla kucaklaşma konusunda kararı kişilerin kendi muhakemesine bırakıyor.

İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock, danışmanıyla evlilik dışı ilişkisi olduğu iddiaları üzerine 'konuşmayacak'
İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock, danışmanıyla evlilik dışı ilişkisi olduğu iddiaları üzerine 'konuşmayacak'

Sağlık Bakanlığı, Evlilik, England, Oliver, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock, danışmanıyla evlilik dışı ilişkisi olduğu iddiaları üzerine 'konuşmayacak' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

15:38 "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı 15:18 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm 15:03 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak 14:42 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var 14:33 Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı 13:42 Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü 13:35 Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü 13:26 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü

Son Dakika Haberleri
15:48 Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin
15:37 "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın
15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış
15:17 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
14:34 F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken görüntülendi
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinleyen vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinleyen vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:41
Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış         
15:36
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı         
15:13
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu         
13:37
Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
13:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi         
13:25
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 15:51:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock, danışmanıyla evlilik dışı ilişkisi olduğu iddiaları üzerine 'konuşmayacak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement