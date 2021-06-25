İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock, danışmanıyla evlilik dışı ilişkisi olduğu iddiaları üzerine 'konuşmayacak'

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un arkadaşları, bakanın, yakın bir danışmanıyla evlilik dışı ilişki sürdürdüğü iddialarına ilişkin açıklama yapmayacağını söylediler.

Sun gazetesi bugün Hancock'un Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey bir danışmanlığa tayin ettiği Gina Coladangelo'ya sarılıp, öpüşürken çekilmiş fotoğrafları yayınladı.

Hükümetin bir sözcüsü, Coladangelo'nun danışmanlığa atanmasının 'normal yollardan' yapıldığını, bu konuda kuralların ihlal edilmediğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise bunun "özel hayata ilişkin" bir konu olduğunu kaydetti.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin sözcüsü de "Bakanlar da herkes gibi özel yaşamlarının mahremiyeti hakkına sahiptir. Ne var ki vergi mükellefinin parasıyla, bakanla özel ilişkisi olan yakın arkadaşlara maaşlı iş teklif edildiğinde bu konunun araştırılması gerekir" diye konuştu.

"Hükümet çıkar çatışmaları ya da kural ihlalleri konusunda açık ve şeffaf olmak zorundadır" diye sürdürdü.

Coladangelo kimdir?

Oliver Bonas adlı bir ev eşyası ve moda perakende satış firmasının pazarlama ve iletişim sorumluluğunu da halen yürütmekte olan Gina Coladangelo, geçen Eylül ayında Sağlık Bakanlığı'nın icracı görevi olmayan yönetim kurulu yapılanmasına üye olarak atandı.

Bir tür üst düzey danışmanlık mahiyetindeki bu görevi karşılığında Gina Coladangelo 15 bin sterlin maaş alıyor ve yılda yalnızca 15-20 gün civarında çalışıyor.

Bu yürütme görevi olmayan kurulun üyeleri arasında İngiltere'nin Baş Tıp Yetkilisi Chris Whitty, Sağlık Bakan Yardımcısı Edward Argar ve Doğal Tarih Müzesi Müdürü Doug Gurr da var.

'Normal yollardan işe alındı'

Sun gazetesi bugün yayınladığı, 43 yaşındaki üç çocuk babası Sağlık Bakanı Matt Hancock ile danışmanı Gina Coladangelo'nun sarılıp öpüşürken görüldüğü fotoğrafların, geçen ay bakanlık binası içinde alınan görüntüler olduğunu yazdı.

Bakan Hancock'un bir arkadaşı BBC'ye "özel konularda yorum yapmayacağını" söyledi ve "Hiç bir kural ihlal edilmedi" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ile "Bu atama normal yollardan yapılmış ve kurallara uyulmuştur" dedi.

Bu sabah BBC'nin haber programına konuk olan Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise "İnsanların özel yaşamlarında neler yaptıkları ile işlerini nasıl yürüttüklerinin uzun bir süredir tamamen birbirinden ayrılmış olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bakan, Coladangelo'nun bakanlık danışmanlığına atanmasıyla ilgili olarak ise "Takip edilmesi gereken kurallar ve süreçler var. İnsanların başka şekilde atanabildiğini sanmıyorum" dedi.

Shapps Sky Haber'deki mülakatında da, Sağlık Bakanı Hancock ile Oxford Üniversitesi'nder tanışan Coladangelo'nun bu işe getirilirken "inanılmaz titizlikte" bir süreçten geçirilmiş olması gerektiğini söyledi.

43 yaşındaki Coladangelo çalıştığı Oliver Tress şirketinin kurucusu Oliver Bonas ile evli. Bakan Hancock'un eşi Martha ise bir osteopat (kemik uzmanı).

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'a, LBC radyosunda fotoğraflardan Sağlık Bakanı'nın Coladangelo ile sosyal mesafe önlemlerini uygulamadığının anlaşıldığı sorulduğunda "Eminim o sırada kurallar ne idiyse o uygulanmıştır" diye yanıt verdi.

"Hatırlarsanız bir aşamada sosyal mesafe önlemleri değiştirildi. Fakat dediğim gibi başka birinin özel hayatı hakkında yorum yapmak istemem. Bu onları ilgilendiren bir konu" diye ekledi.

İngiltere'de hükümetin son Covid kuralları, aynı evde yaşamayan arkadaşlarla kucaklaşma konusunda kararı kişilerin kendi muhakemesine bırakıyor.