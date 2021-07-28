İngiltere'de sağlık çalışanları Kovid-19 sürecinde koruyucu ekipman eksikliğini protesto etti - Son Dakika

İngiltere'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde personelin koruyucu ekipman eksikliğini protesto etti.

Başkent Londra'da Kovid-19 sürecinde sağlık ve sosyal bakım personeline, FFP35 tipi maske dahil yeterli koruyucu ekipman sağlanamadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, "Ölmekten bıktık", "Uzun süreli Kovid'den bıktık" pankartları taşıdı.

Gösteriye katılanlardan "Doctors in Unite" sendikasının başkanı Dr. Jackie Applebee, burada yaptığı konuşmada, "Gerçekten artık yeter. Artık başımızı kuma gömmeye devam edemeyiz ve hastaneler, poliklinikler ve ofisler dahil her yerde, hava yoluyla bulaşmanın bir risk olmadığını iddia edemeyiz." dedi.

Protestocular, Kovid-19 sürecinde şimdiye kadar 1500'den fazla sağlık ve sosyal bakım çalışanının hayatını kaybettiğini ve 150 binden fazla kişinin uzun süreli Kovid-19'a maruz kaldığını öne sürüyor.

İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 511 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, 131 kişi yaşamını yitirdi.

Şubattan bu yana ilk kez üst üste 7 gün vaka sayısında düşüş kayıtlara geçti.