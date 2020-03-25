İngiltere'de salgın nedeniyle bazı tutuklu ve hükümlünün salıverilmesi değerlendiriliyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İngiltere'de salgın nedeniyle bazı tutuklu ve hükümlünün salıverilmesi değerlendiriliyor - Son Dakika Dünya

İngiltere'de salgın nedeniyle bazı tutuklu ve hükümlünün salıverilmesi değerlendiriliyor

7 saat önce

İngiltere hükümeti Koronavirüs salgınının cezaevleri açısından yarattığı riski azaltmak amacıyla bir kısım mahkumu salıverme fikrini değerlendiriyor.

İngiltere hükümeti Koronavirüs salgınının cezaevleri açısından yarattığı riski azaltmak amacıyla bir kısım mahkumu salıverme fikrini değerlendiriyor.

Adalet Bakanı Robert Buckland virüsün bir çoğu aşırı kalabalık olan cezaevleri açısından çok büyük bir risk oluşturduğunu söyledi.

Hükümetin verdiği bilgiye göre cezaevlerinde çalışan personelin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 3 bin 500 civarında görevli, Salı günü itibariyle hastalandıkları için ya da hastalık kuşkusuyla kendilerini karantinaya almış bulunuyor.

Bakan Buckland, bazı mahkumların salıverilmesinin cezaevleri üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini söyledi.

Geçici izinle tahliye gündemde

Parlamento'nun Adalet Komisyonu'na bilgi veren Buckland, her bir mahkumun, bir risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra geçici izinle tahliye edilmesinden yana olduğunu söyledi.

Hamile olan 50 mahkumun da durumunu dikkatle değerlendirdiğini kaydeden bakan, yargılamaları süren ya da davalarının başlamasını bekleyen 9 bin civarında tutuklunun da, güvenli bulunursa kefaletle kontrol altında kalabilecekleri tesislere gönderilebileceklerine işaret etti.

Adalet Bakanı infaz kurumunun"yaşam hakkının korunması ile toplumun korunması arasında bir denge" bulması gerektiğini söyledi.

Ancak bakan, bir kısım tutuklu ve mahkumun tahliyesinin cezaevleri üzerindeki baskıları hafifletirken, bu kişilerin denetimi yürütecek şartlı tahliye personeli üzerindeki yükü artıracağına da dikkat çekti.

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International'ın İngiltere masası sözcüsü Allan Hogarth, yaşlı ve kronik hastalığı olan mahkumların kendileri ve toplum için bir tehdit oluşturmuyorlarsa "derhal salıverilmesi" gerektiğini söyledi.





İngiltere'de salgın nedeniyle bazı tutuklu ve hükümlünün salıverilmesi değerlendiriliyor
Abdülhamit Gül, Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:20 

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