Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Samandan Ayı Festivali: 1882'den Beri

İngiltere'de Samandan Ayı Festivali: 1882'den Beri

1 saat önce

Cambridgeshire kentinde samandan yapılan ayı kostümlerinin giyildiği ve sokaklarda grup halinde dans edilerek gezilen Ayı festivali, İngiltere'deki farklı geleneklere dayanan ve uzun geçmişi olan halk eğlencelerinden biri.

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Cambridgeshire kentinde samandan yapılan ayı kostümlerinin giyildiği ve sokaklarda grup halinde dans edilerek gezilen Ayı festivali, İngiltere'deki farklı geleneklere dayanan ve uzun geçmişi olan halk eğlencelerinden biri.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:58 

İngiltere, Dünya
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