İngiltere'de Samandan Ayı Festivali: 1882'den Beri
1 saat önce
Cambridgeshire kentinde samandan yapılan ayı kostümlerinin giyildiği ve sokaklarda grup halinde dans edilerek gezilen Ayı festivali, İngiltere'deki farklı geleneklere dayanan ve uzun geçmişi olan halk eğlencelerinden biri.
Cambridgeshire kentinde samandan yapılan ayı kostümlerinin giyildiği ve sokaklarda grup halinde dans edilerek gezilen Ayı festivali, İngiltere
'deki farklı geleneklere dayanan ve uzun geçmişi olan halk eğlencelerinden biri.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:58
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