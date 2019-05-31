Son Dakika Haberleri: İngiltere'de şampiyonluğa hasret takımlar Devler Ligi finalinde
Son Dakika Spor Haber

İngiltere'de şampiyonluğa hasret takımlar Devler Ligi finalinde

2 saat önce

Adı Şampiyonlar Ligi olan ve Avrupa'nın en güçlü ekiplerini buluşturan organizasyonda final oynayacak Liverpool ve Tottenham Hotspur, kendi liglerinde uzun yıllardır zirve göremiyor.Tottenham, 58 yıl ve organizasyonda final oynayacak olan Liverpool ve Tottenham kendi liginde şampiyonluğa hasret.

İngiltere'de şampiyonluğa hasret takımlar Devler Ligi finalinde, System.String[]
Adı Şampiyonlar Ligi olan ve Avrupa'nın en güçlü ekiplerini buluşturan organizasyonda final oynayacak Liverpool ve Tottenham Hotspur, kendi liglerinde uzun yıllardır zirve göremiyor.

Tottenham 58 yıl, Liverpool ise 29 yıldır İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:53 
Avrupa, Tottenham, Liverpool, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Inter'de Spalletti dönemi bitti Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'yu şoke eden teklif Joachim Löw hastaneye kaldırıldı Arda Turan'a transfer şoku! İtalyan basını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:55:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de şampiyonluğa hasret takımlar Devler Ligi finalinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]