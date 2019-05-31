İngiltere'de şampiyonluğa hasret takımlar Devler Ligi finalinde
2 saat önce
Adı Şampiyonlar Ligi olan ve Avrupa'nın en güçlü ekiplerini buluşturan organizasyonda final oynayacak Liverpool ve Tottenham Hotspur, kendi liglerinde uzun yıllardır zirve göremiyor.Tottenham, 58 yıl ve organizasyonda final oynayacak olan Liverpool ve Tottenham kendi liginde şampiyonluğa hasret.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:53
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